Choca motociclista contra automóvil

Matehuala.- Una mujer embarazada resultó lesionada al chocar la motocicleta que conducía contra un automóvil en la calle Juan Sarabia, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil a brindarle auxilio y trasladarla a un hospital, mientras personal de Tránsito y Vialidad se hicieron cargo de la situación.

El percance se generó la noche del sábado en la calle Juan Sarabia del centro de la ciudad, donde el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que se impactaran un automóvil y una motocicleta, testigos del accidente al ver que la mujer que abordaba la motocicleta se encontraba embarazada y se quejaba mucho, pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil, quienes inmediatamente valoraron a la mujer que presentaba golpes y lesiones, debido a que se encuentra embarazada inmediatamente la trasladaron en la ambulancia a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de tránsito quienes iniciaron las investigaciones de los hechos para deslindar responsabilidades del accidente, así mismo los vehículos involucrados fueron enviados a la pensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí