Choca motociclista contra camioneta

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Matehuala.- Por falta de precaución y no realizar el alto correspondiente, una camioneta y un motociclista se impactaron en la intersección de las calles Quintana Roo y México, en la colonia República. El conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue valorado por paramédicos; Tránsito Municipal atendió la situación para evaluar los daños.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Quintana Roo y México, donde de nueva cuenta la falta de precaución provocó que el conductor de una camioneta y un motociclista se impactaran.

El motociclista salió volando de su vehículo, cayendo sobre el pavimento.

Testigos del accidente solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia.

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Al lugar llegaron rápidamente los paramédicos, quienes valoraron al conductor de la motocicleta y debido que tenía varias lesiones de gravedad, fue subido a la ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente.

Asimismo, los vehículos que participaron en el percance fueron enviados a la pensión.