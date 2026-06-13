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Choca motociclista contra camioneta

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Choca motociclista contra camioneta
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      Matehuala.- Por falta de precaución y no realizar el alto correspondiente, una camioneta y un motociclista se impactaron en la intersección de las calles Quintana Roo y México, en la colonia República. El conductor de la motocicleta resultó lesionado y fue valorado por paramédicos; Tránsito Municipal atendió la situación para evaluar los daños.

      Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Quintana Roo y México, donde de nueva cuenta la falta de precaución provocó que el conductor de una camioneta y un motociclista se impactaran. 

      El motociclista salió volando de su vehículo, cayendo sobre el pavimento. 

      Testigos del accidente solicitaron apoyo a las corporaciones de emergencia.

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      Al lugar llegaron rápidamente los paramédicos, quienes valoraron al conductor de la motocicleta y debido que tenía varias lesiones de gravedad, fue subido a la ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

      Al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente. 

      Asimismo, los vehículos que participaron en el percance fueron enviados a la pensión.

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