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Choca motociclista contra una camioneta

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Choca motociclista contra una camioneta
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      Matehuala.- Una mujer que conducía una motocicleta resultó lesionada al chocar contra una camioneta en calles de la zona centro de la ciudad, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para deslindar responsabilidades del accidente y de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la lesionada a un hospital, debido a las lesiones que sufrió.

      Los hechos se originaron en el crucero de las calles Libertad y Regules, de la zona centro de la ciudad, donde, de nueva cuenta la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un desigual choque entre una camioneta y una motociclista. 

      La motocicleta era conducida por una persona del sexo femenino, que salió volando y cayó al pavimento, por lo que se solicitó auxilio a las corporaciones de emergencia.

      Al lugar llegaron rápidamente elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la motociclista, quien presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue subida a la ambulancia y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada. 

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      Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente. En esta arteria, en las calles Libertad y Regules, han ocurrido varios accidentes, ya que los conductores de motos y carros no respetan la señalética.

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