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Chocan ciclista y motociclista

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Chocan ciclista y motociclista
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      MATEHUALA.- Una persona del sexo masculino resultó con múltiples lesiones en un desigual choque entre un ciclista y un motociclista accidente registrado en la calle Negrete, elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron a uno de los lesionados a un hospital para recibir atención médica especializada.

      Los hechos ocurrieron en la calle Negrete, al poniente de la avenida Las Torres, donde presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una motociclista y un ciclista. 

      Tras el impacto, ambos tripulantes cayeron al pavimento y resultaron con golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, testigos del accidente solicitaron apoyo.

      Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Los socorristas valoraron a los lesionados y determinaron que uno de ellos presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

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      Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar cómo ocurrió el accidente. 

      Las autoridades hicieron un llamado a los conductores de motocicletas y bicicletas para que extremen precauciones al circular por las calles, respeten los señalamientos y límites de velocidad, y eviten transitar en sentido contrario, ya que estas conductas incrementan el riesgo de accidentes.

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