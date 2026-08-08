Chocan ciclista y motociclista

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MATEHUALA.- Una persona del sexo masculino resultó con múltiples lesiones en un desigual choque entre un ciclista y un motociclista accidente registrado en la calle Negrete, elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron a uno de los lesionados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron en la calle Negrete, al poniente de la avenida Las Torres, donde presuntamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un desigual choque entre una motociclista y un ciclista.

Tras el impacto, ambos tripulantes cayeron al pavimento y resultaron con golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, testigos del accidente solicitaron apoyo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados. Los socorristas valoraron a los lesionados y determinaron que uno de ellos presentaba lesiones de consideración, por lo que fue trasladado en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

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Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar cómo ocurrió el accidente.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores de motocicletas y bicicletas para que extremen precauciones al circular por las calles, respeten los señalamientos y límites de velocidad, y eviten transitar en sentido contrario, ya que estas conductas incrementan el riesgo de accidentes.