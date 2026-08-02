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En servicio Tranvía, un tour turístico

Recorrerá varios sitios atractivos de Rioverde y hasta la Media Luna

Por Carmen Hernández

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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En servicio Tranvía, un tour turístico
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      RIOVERDE.- Ponen en servicio la Tranvía que ofrece un tour por el paraje turístico de la Media Luna y otros sitios de gran interés del municipio, el evento se desarrolló en la plaza principal donde se dieron cita la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Araceli Martínez Acosta,  el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero y la empresaria Juana María Guerrero.  

      El Tranvía ofrecerá un recorrido por diversos lugares, se contará con un guía, con personas que contarán la historia, leyendas de los acontecimientos más importantes del municipio de Rioverde.  En el tour está incluido el recorrido por el paraje de la Media Luna. 

      Con este nuevo atractivo para los visitantes se espera una mayor derrama económica en el municipio.  

      El municipio facilitó la infraestructura para la operación del Tranvía, que incluye las rampas de ascenso y descenso de los pasajeros.

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