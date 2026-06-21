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Con una misa festejan a papás

Por Jesús Vázquez

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Con una misa festejan a papás
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      Matehuala.- Con motivo de la celebración del Día del Padre, el Colegio Amado Nervo llevó a cabo una misa dedicada a los paterfamilias de esta institución educativa, la cual se celebró en la Catedral de Matehuala.

      Durante la ceremonia religiosa se elevó una oración especial por todos los padres de familia, agradeciendo su esfuerzo, dedicación y el importante papel que desempeñan en la formación de sus hijos. Asimismo, se pidió por su salud, bienestar y por las familias que integran la comunidad educativa. 

      A la celebración acudieron alumnos, padres de familia, docentes y directivos del plantel, quienes participaron con gran devoción en este acto de fe que forma parte de las actividades que promueve la institución para fortalecer los valores familiares y espirituales. 

      Cabe destacar que en la mayoría de las instituciones no celebran el día del padre, y es por eso que el Colegio Amado Nervo realizó una misa especial para ellos, dado que el padre es igual de importante que la madre en el núcleo familiar.

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      Los asistentes destacaron la importancia de reconocer la labor de los padres, quienes día con día trabajan para brindar educación, sustento y ejemplo a sus hijos.  Además, señalaron que este tipo de actividades permiten fortalecer los lazos entre la escuela y las familias. 

      Al concluir la misa, los presentes expresaron sus mejores deseos para todos los padres de familia.

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