Se ausenta el Alcalde por problemas de salud

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CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles dijo que ayer se ausentó de la Sesión de Cabildo debido a que tuvo un problema de salud con la hipertensión.

La mañana de este sábado 20 de junio, mientras firmaba papelería en su privado, el presidente municipal, David Medina Salazar dio a conocer que a pesar de haber tenido muchas actividades en los últimos días, este viernes tuvo un problema de salud relacionado con la hipertensión.

La tarde de este viernes, en la 41 Sesión de Cabildo, Medina Salazar se ausentó y no votó su propia propuesta para eliminar las multas y recargos en el predial para los meses de julio y agosto.

En el trienio pasado, Medina tuvo también un par de ausencias de eventos por males respiratorios.

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