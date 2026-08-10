Chocan motociclistas en acceso a gasolinera

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CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque entre dos motociclistas en la avenida Universidad; ambos conductores resultaron lesionados luego del impacto entre las unidades.

El percance sucedió durante la tarde del sábado, frente a la gasolinera Top Energy, ubicada en la avenida Universidad, cerca del cruce con Ejército Mexicano.

Un hombre de unos 35 años de edad, a bordo de una motocicleta Italika negra y roja, circulaba por el carril central de la avenida Universidad, con dirección del cuartel hacia la zona centro.

Sin embargo, a la altura de la gasolinera cambió de carril hacia la derecha y le cortó la circulación al conductor de una motocicleta Honda negra y gris, quien no alcanzó a frenar y ocurrió la colisión.

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Ambos motociclistas acabaron en el suelo, con golpes en varias partes del cuerpo, fueron auxiliados por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento los agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque al final hubo un acuerdo entre los involucrados.