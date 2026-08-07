Chocan taxi y camioneta, hay tres lesionados

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un choque entre 2 vehículos, un taxi y una camioneta dejó como saldo 3 lesionados, el accidente se generó en el canal principal de la Media Luna y la carretera federal.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal y canal principal de la Media Luna, cuando los tripulantes de un vehículo perdieron el control de la unidad y terminaron estampándose con otro vehículo, resultando con severas lesiones una mujer y dos hombres.

Automovilistas que pasaban por el lugar del accidente solicitaron el apoyo para las personas que resultaron lesionadas, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados.

Sin embargo, ante la gravedad de los heridos, fueron trasladados de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, donde quedaron internados mientras se estabilizaban sus condiciones de salud.

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