Chofer atropella a peatón

Por Redacción

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Una persona de sexo masculino fue atropellada por un automóvil en el estacionamiento de una tienda departamental, presuntamente el peatón fue derribado cuando el conductor realizó una maniobra para avanzar, al lugar acudieron elementos de Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilio.

El accidente ocurrió en el área de estacionamiento del Supermercado Soriana ubicado en la zona centro de la ciudad, cuando el conductor de un vehículo realizaba maniobras para acomodar su auto, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a corporaciones de emergencia, siendo atendido por elementos de Cruz Roja.

Los paramédicos valoraron al atropellado, que presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fe llevado a un hospital para recibir atención médica especializada, al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad quienes llevaron a cabo las primeras investigaciones para deslindar responsabilidades. 

Donan terreno al municipio, para áreas verdes
Carmen Hernández

Comerciantes aún no retiran pasta dental que prohíbe Cofepris
Miguel Barragán

Excavan pozo pero aún no hallan agua
Miguel Barragán

En Miravalles se han perforado 238 metros y no aparece el recurso hídrico

Invitan al concierto el Mundo de Chopin
Jesús Vázquez