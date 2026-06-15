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Chofer dormita y choca vs una camioneta

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Chofer dormita y choca vs una camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Un joven que andaba desvelado y circulaba en una camioneta por la colonia Obrera omitió un señalamiento de alto y colisionó contra otra unidad.

      Lo anterior sucedió este domingo por la mañana, en el cruce de las calles Manuel José Othón y 16 de Septiembre, sitio al que acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

      De acuerdo con la información recabada, un joven al volante de una camioneta SUV marca Jeep, color negro, circulaba por la calle Manuel José Othón, con dirección de la zona centro hacia la colonia Altavista.

      Sin embargo, no respetó el señalamiento de alto en el cruce antes mencionado y se impactó contra el costado izquierdo de una camioneta Nissan Frontier azul.

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      Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, ninguna persona resultó herida. 

      Los conductores dialogaron y estaban dispuestos a llegar a un acuerdo.

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