Chofer dormita y choca vs una camioneta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Un joven que andaba desvelado y circulaba en una camioneta por la colonia Obrera omitió un señalamiento de alto y colisionó contra otra unidad.
Lo anterior sucedió este domingo por la mañana, en el cruce de las calles Manuel José Othón y 16 de Septiembre, sitio al que acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.
De acuerdo con la información recabada, un joven al volante de una camioneta SUV marca Jeep, color negro, circulaba por la calle Manuel José Othón, con dirección de la zona centro hacia la colonia Altavista.
Sin embargo, no respetó el señalamiento de alto en el cruce antes mencionado y se impactó contra el costado izquierdo de una camioneta Nissan Frontier azul.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunque los daños materiales fueron cuantiosos, ninguna persona resultó herida.
Los conductores dialogaron y estaban dispuestos a llegar a un acuerdo.
no te pierdas estas noticias
Premian a varios profes por años en la docencia
Carmen Hernández
Autoridades educativas reconocieron su trayectoria en las aulas
Inauguran oficinas del Centro Libre para Mujeres
Carmen Hernández
Ofrecerá apoyo legal, psicológico y de trabajo social a féminas