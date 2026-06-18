Ciclo escolar terminará el 25 de junio

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CIUDAD VALLES.- Por las altas temperaturas, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo que el jueves 25 de junio será el último día de clases.

La mañana de este miércoles, el Gobernador dio a conocer, en un en vivo de Facebook que las clases serían hasta la penúltima semana de junio, aclarando que el último día en el aula sería el jueves 25 de junio, dado que el viernes 26 hay Consejo Técnico Escolar, la reunión de planeación que los docentes celebran el último viernes de cada mes.

La razón fundamental es que las altas temperaturas comenzaron a calar en todo el territorio potosino y, para resguardo de los niños y adolescentes de Educación Básica, se adelantarían poco más de dos semanas las vacaciones, respecto al calendario oficial que marcaba el fin de curso hasta mediados de julio.