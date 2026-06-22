Cientos de visitantes en los panteones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Con motivo del Día del Padre, los cementerios registraron un importante incremento de visitantes, ya que numerosas personas acudieron a recordar a sus papás que ya fallecieron y hoy descansan junto al Creador.

Los panteones municipales Hidalgo y Guadalupe se llenaron de visitantes; fue el Panteón Guadalupe el que registró una mayor afluencia. Esto se debe a que el Panteón Hidalgo es un cementerio muy antiguo y muchas de las personas sepultadas en este camposanto ya no cuentan con familiares directos que los visiten.

En contraste, en el Panteón Guadalupe se observó una gran cantidad de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus padres.

En el exterior de los cementerios se instalaron numerosos comerciantes que ofrecían flores, aguas frescas, raspados y botanas para los visitantes, quienes tuvieron que soportar las altas temperaturas registradas durante el día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el interior de los panteones también había personas trabajando en el acarreo de agua, otras apoyando en la limpieza de las tumbas y músicos que interpretaban canciones dedicadas a los seres queridos que descansan en estos lugares. Muchas familias optaron por llevar bocinas para reproducir la música favorita de sus padres.

Las personas acudieron a recordar con cariño a sus papás, destacando que la figura paterna es tan importante como la materna. Muchos padres, aunque en ocasiones no tuvieron tiempo para jugar con sus hijos debido a sus responsabilidades laborales, dedicaron gran parte de su vida a trabajar arduamente para que a sus familias no les faltara nada.

Por ello, este día representa una oportunidad para reconocer a aquellos hombres que dieron todo por sus hijos y que, aun cuando estos ya son adultos, continúan brindándoles apoyo y orientación.