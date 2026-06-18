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Cierran calle Cuauhtémoc por riesgos

Por Jesús Vázquez

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Cierran calle Cuauhtémoc por riesgos
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      Matehuala.- La calle Cuauhtémoc, en el tramo comprendido entre las calles Méndez y Morelos fue cerrada como medida preventiva debido al riesgo de hundimiento del pavimento y la posible formación de un socavón, por ello, las autoridades colocaron señalamientos para desviar la circulación vehicular.

      Elementos de las corporaciones policiacas instalaron la señalética correspondiente en esta importante vialidad, donde se ha detectado un riesgo considerable de colapso del pavimento. 

      De acuerdo con los reportes, el constante tránsito de vehículos podría agravar la situación y provocar la formación de un socavón de grandes dimensiones.

      Se trata de una zona de mucho tráfico vial, ya que en este sector está el Colegio Amado Nervo, la Universidad de Matehuala y la Preparatoria de la Universidad de Matehuala, además de que circulan por el lugar unidades de carga pesada.

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      Ante esta situación, las autoridades optaron por cerrar temporalmente el tramo afectado y exhortaron a los automovilistas a utilizar vías alternas. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que respete la señalización colocada y evite retirarla para circular por la zona, ya que ello podría representar un riesgo para su integridad física.

      Se espera que una vez concluida la temporada de lluvias, se realicen los estudios y trabajos necesarios para rehabilitar esta vialidad y determinar las causas del hundimiento. 

      Entre las posibles razones se menciona una fuga de agua; sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial sobre el origen del problema.

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