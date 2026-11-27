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Matehuala.- En el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Instancia Municipal de la Mujer llevó a cabo una jornada de colocación de calcomanías en vehículos, las cuales contienen números de emergencia y direcciones de lugares de atención disponibles para mujeres en situación de riesgo, con la finalidad de que, en caso de requerirlo, sepan a dónde comunicarse y acudir para recibir ayuda.

La actividad se realizó en la Plaza de Armas, donde personal de la Instancia Municipal de la Mujer, acompañado de un grupo de mujeres, se instaló para solicitar autorización a los automovilistas que transitaban por el lugar y colocarles calcomanías con los números de emergencia.

El objetivo es que las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia conozcan las opciones disponibles para pedir ayuda, ya que muchas veces desconocen a dónde acudir o con quién comunicarse.

En esta actividad también participaron elementos de la Policía Municipal, quienes colocaron las calcomanías en las patrullas de la corporación, debido a que recorren distintos sectores del municipio.

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Asimismo, se pegaron calcomanías en unidades del transporte público de la ciudad.

Con estas acciones se busca que la información de apoyo llegue a un mayor número de personas y que las mujeres que atraviesan por situaciones de violencia sepan que no están solas y que existen instituciones y líneas de atención a las que pueden recurrir.