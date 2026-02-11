logo pulso
Combate PC un incendio en La Virgen

Por Carmen Hernández

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Protección Civil combatió un incendio que estuvo a punto de llegar a un rancho de La Virgen, donde se encontraba ganado.  

Personal de Protección Civil dio a conocer que se recibió una llamada de un incendio de pastizal que se registró en la comunidad de La Virgen sobre la carretera a Cerritos, por lo que de manera inmediata los apagafuegos se trasladaron a bordo de dos unidades, para sofocar las enormes llamas que amenazaban con dispersarse a un rancho donde se resguardabba ganado. 

Por fortuna el incendio fue controlado y combatido en su totalidad.  

