Combate PC un incendio en La Virgen

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Protección Civil combatió un incendio que estuvo a punto de llegar a un rancho de La Virgen, donde se encontraba ganado.

Personal de Protección Civil dio a conocer que se recibió una llamada de un incendio de pastizal que se registró en la comunidad de La Virgen sobre la carretera a Cerritos, por lo que de manera inmediata los apagafuegos se trasladaron a bordo de dos unidades, para sofocar las enormes llamas que amenazaban con dispersarse a un rancho donde se resguardabba ganado.

Por fortuna el incendio fue controlado y combatido en su totalidad.