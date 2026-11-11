Comercios esperan altas ventas por la Revolución

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MATEHUALA.- Comerciantes del centro, principalmente los del mercado y sus alrededores se preparan para el próximo 20 de noviembre y han comenzado a ofrecer vestuarios para niños y jóvenes con motivo de esta celebración, con la expectativa de incrementar sus ventas durante esta temporada. Al realizar un recorrido por el mercado y las calles cercanas, como la Colón, se pudo observar que los comerciantes ya están ofertando vestuarios alusivos al 20 de noviembre, entre ellos vestidos de adelitas, trajes de revolucionarios, atuendos similares a los que utilizaba Pancho Villa y vestimentas de soldados.

Asimismo, ofrecen algunos rifles de madera, carrilleras y otros accesorios para complementar los atuendos, con la finalidad de que los estudiantes puedan participar en los festivales de la Revolución Mexicana que se realizan en las escuelas, así como en el desfile conmemorativo del próximo 20 de noviembre.

De esta manera, los comerciantes esperan que durante los próximos días aumenten las ventas y que las familias acudan a adquirir los artículos necesarios para que los pequeños y jóvenes participen en las actividades conmemorativas de esta fecha histórica, y exhortan sobre todo a la población acudir al mercado de Matehuala o a los locales que hay en el centro para que adquieran todo lo relacionado con esta fecha y de esta manera apoyar la economía local.