Con cabalgata concluye festividad de San Antonio

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Matehuala.- Concluyeron las fiestas patronales que se llevaron a cabo en honor a San Antonio de Padua, las cuales se realizaron en varios lugares como Sacramento, Viborillas, Pocitos entre otras comunidades de la ciudad.

Para culminar las fiestas en la comunidad de Sacramento empezaron desde las seis de la mañana con las tradicionales mañanitas, así mismo le estuvieron cantando otras melodías y también estuvieron llegando peregrinaciones de distintas comunidades.

Para celebrar a San Antonio de Padua tuvieron una gran presentación de matachines, que estuvieron danzando durante varias horas y las personas quedaban admiradas al ver a los grupos que acudieron a venerar al santo patrono de la comunidad.

Como es costumbre hubo un gran número de personas en estas celebraciones católicas, donde llegan incluso habitantes de la comunidad que radican en el extranjero u otros estados de la República.

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Unas de las actividades que más destacó fue la cabalgata en honor al santo patrono así como la caravana de motocicletas, en las que participaron cientos de fieles católicos, también llevaron a cabo una gran celebración religiosa en esta fiesta patronal donde había gente hasta en la calle, para concluir las celebraciones hubo una gran muestra de fuegos artificiales.