Con lupa, vigilarán trabajo del personal

Por Redacción

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Con lupa, vigilarán trabajo del personal

CIUDAD VALLES.- A partir del 1 de enero habrá una vigilancia exhaustiva al personal de Presidencia, desde funcionarios de primer nivel hasta oficinistas.

Sobre el desempeño de sus casi 800 empleados de confianza, el munícipe dijo, tajante que, quien no se ponga las pilas (que no demuestren empeño en su labor), se irá de la administración municipal.

Ante la posibilidad de que haya personas “consentidas” dentro de la administración, como algunos funcionarios que han permanecido, a pesar de sus errores, el alcalde insistió que la medida es para todos, sin excepción alguna, deberán demostrar su eficiencia y si no dan el ancho, serán removidos.

Por lo pronto, en este mes de diciembre no hay bajas en la casa municipal por lo que todo el personal tendrá un fin de año feliz esperando el 2026.

