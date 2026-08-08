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Concierto a dos pianos en Festival de Arte

Promueven la cultura en el Altiplano

Por Jesús Vázquez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Concierto a dos pianos en Festival de Arte
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      Villa de la Paz.- Como parte del Festival Arte Altiplano se llevó a cabo un concierto a dos pianos, en el teatro El Pilar con las dos pianistas Silvia Torres Colunga y la maestra de la Universidad Autónoma de Chiapas, Glenda Courtois García.

      Con gran coordinación y elegancia, ambas intérpretes presentaron la Suite para Dos Pianos de la compositora estadounidense Amy Beach, basada en antiguas melodías irlandesas, así como la Suite para Dos Pianos del compositor ruso Dmitri Shostakovich. 

      Las pianistas cautivaron al público con una interpretación que combinó momentos de delicadeza y sonidos suaves con pasajes llenos de fuerza y energía, logrando transmitir la riqueza de cada una de las obras.

      El público permaneció atento durante la presentación, disfrutando de una propuesta musical poco frecuente en la ciudad y que convirtió la tarde en una memorable experiencia cultural. El concierto fue organizado por Arte Altiplano, dirigido por la maestra Gloria Nohemí Gutiérrez Peña, y Fomento Cultural del Norte Potosino A.C., encabezado por Enrique Franco.

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      Cabe señalar que este es el cuarto año consecutivo en el que se lleva a cabo el Festival Arte Altiplano en la ciudad de Matehuala, organizado por la directora de Arte Altiplano Gloria Nohemí Gutiérrez Peña, con la finalidad de promover la cultura en Matehuala y todo el altiplano potosino.  

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