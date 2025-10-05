Concluye campaña de aportación a Bomberos

Matehuala.- Concluyó la campaña de Aportación Soriana 2025 a beneficio de los Bomberos pero este año no se logró la meta que tenían contemplada, pues no se tuvo la respuesta de apoyo de la población para los tragahumo.

La meta a recaudar en la campaña de aportación Soriana 2025 eran setenta y seis mil pesos, pero solo lograron recaudar sesenta y tres mil, el apoyo de los clientes de Soriana al hacer sus compras, dicen sí al redondeo a beneficio de bomberos, o si lo desean pueden hacer donaciones de cinco, diez, veinte, cien pesos o lo que quieran aportar, lamentablemente este año no se logró la meta.

El Cuerpo de Bomberos agradece a la Organización Soriana por el espacio para llevar a cabo esta campaña tan importante cada año, pues gracias a esta logran comprar equipo que les es de gran ayuda en diferentes tipos de rescate.

La empresa Soriana le entregó un cheque a la corporación de auxilio con lo recaudado.

No se logró la meta y esto en parte se debe a la crisis económica que se vive en la actualidad, pues no hubo tantas donaciones por parte de los clientes, ya que todos los artículos de la canasta básica cada día aumentan de precio, mientras que los salarios siguen igual.