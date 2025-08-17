Concluye festividad en honor de Virgen de la Asunción

Cedral.- Con gran éxito se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, como cada año se celebró un novenario con peregrinaciones, misas y rosarios.

Para concluir los festejos de la Virgen de la Asunción le cantaron las tradicionales mañanitas a primera hora de su fiesta patronal, donde fue un mariachi el encargado de cantarle a la Virgen, el templo lució lleno donde muchos ciudadanos acudieron sin importar la hora para cantarle a su santa patrona.

Después se llevó a cabo una misa especial en la plaza principal, esta celebración fue oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, quien dijo que la advocación de la Virgen de la Asunción se ha venerado por muchos años en Cedral, y la fe por parte de los ciudadanos cada vez es más grande, por lo que en su día se le pide para que siga protegiendo con su manto a todos los ciudadanos que están dentro y fuera del municipio, se le pide para que ayude a que regrese la paz y tranquilidad al pueblo cedralense.

Para concluir los festejos en honor se llevaron a cabo las ultimas peregrinaciones en las que acudieron cientos de personas, acompañados de danzantes, así mismo se hizo la llegada de rosas de plata, llegaron cientos de peregrinos al templo con flores y veladoras para agradecer las bendiciones que les ha dado y para finalizar los festejos hubo una muestra de fuegos artificiales.

