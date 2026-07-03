Concluye redondeo pro Cruz Roja en Soriana
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Matehuala.- Con gran éxito concluyó la campaña de recaudación en Soriana Matehuala pro Cruz Roja, en la que a lo largo de dos meses estuvieron recaudando con apoyo de los clientes donativos para la benemérita institución, donde la gente decía sí al redondeo y gracias a esto lograron recaudar la cantidad de 41,331.32 pesos.
Cruz Roja Mexicana, Delegación Matehuala, llevó a cabo la clausura de la campaña de recaudación realizada en Soriana Matehuala, en un sencillo pero significativo evento para agradecer el compromiso y la solidaridad de quienes hicieron posible esta noble causa, pues con lo recaudado esta corporación de auxilio puede continuar sus labores en Matehuala y el Altiplano potosino.
Cruz Roja agradeció al grupo Soriana, a su equipo directivo, personal administrativo, cajeras, cajeros y colaboradores, quienes con su entusiasmo y apoyo contribuyeron al éxito de esta campaña, invitando a los clientes a sumarse con sus donativos en beneficio de nuestra institución.
Durante el evento estuvo presente el coordinador general de Cruz Roja Mexicana, Delegación Matehuala, Luis Fernando Carreón Jonguitud, quien recibió de manera oficial el cheque simbólico con la cantidad de 41,331.32 pesos correspondiente a lo recaudado durante la campaña.
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Esta corporación de auxilio también agradeció a todas las personas que realizaron su donativo.
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