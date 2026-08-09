Concluyó capacitación de bomberos en EU

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Ciudad Fernández.- Bomberos acudieron a capacitación internacional que se realizó en Estados Unidos, donde se actualizaron en temas para combatir un incendio.

Del 2 al 6 de agosto se llevó a cabo el taller de capacitación para los tragahumo mexicanos en Chicago, Illinois, al que fueron invitados los bomberos de Rioverde y Ciudad Fernández.

Fueron Tomás Guillén y Luis Castillo, los que acudieron a participar.

Entre los temas que se abordaron fueron combate de incendios estructurales, extracción vehicular, así como emergencias relacionados con baterías de litio, liderazgo, tácticas de respuesta y trabajo.

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Los Bomberos agradecieron a Steger Estates Fire Protection District y al Chief Bill Wheeler por el apoyo recibido durante los días que estuvieron en capacitación. Ahora los tragahumo tendrán más herramientas para poder actuar en caso de una emergencia en las mejores condiciones.