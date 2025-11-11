Condonan multas y recargos en pago de Impuesto Predial

CIUDAD VALLES.- La tesorera de Valles, Anel Coronado Aguilar invitó a los contribuyentes a pagar el Impuesto Predial, ya que se puso en marcha una campaña y hay 100 por ciento de descuento en multas y recargos.

Este mes de noviembre, el departamento de Finanzas de la localidad invitó a todos los que adeuden su impuesto a pasar a pagar y regularizarse sin el castigo de multas o recargos acumulados por los años que fuere.

Los pagos se pueden hacer de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, en las oficinas de Tesorería y la promoción oficial será durante el mes de noviembre y de diciembre.