VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Condonan multas y recargos en pago de Impuesto Predial

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
Condonan multas y recargos en pago de Impuesto Predial

CIUDAD VALLES.- La tesorera de Valles, Anel Coronado Aguilar invitó a los contribuyentes a pagar el Impuesto Predial, ya que se puso en marcha una campaña y hay 100 por ciento de descuento en multas y recargos.

Este mes de noviembre, el departamento de Finanzas de la localidad invitó a todos los que adeuden su impuesto a pasar a pagar y regularizarse sin el castigo de multas o recargos acumulados por los años que fuere. 

Los pagos se pueden hacer de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, en las oficinas de Tesorería y la promoción oficial será durante el mes de noviembre y de diciembre.

