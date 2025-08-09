logo pulso
¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Conductor intenta arrollar a tránsito

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Conductor intenta arrollar a tránsito

Matehuala.- Un automovilista que conducía a exceso de velocidad por el Bulevar Turístico fue interceptado por oficiales de la Policía y Tránsito Municipal para imponerle una sanción, pero el conductor se enojó y en lugar de acatar las indicaciones intentó embestir a un oficial y enseguida emprendió la huida, generando una persecución hacia el norte de la ciudad y finalmente fue detenido en flagrancia en el poblado de Rancho Nuevo.

De acuerdo a la información policial, los agentes realizaban recorridos preventivos sobre el Bulevar Turístico y a la altura del Instituto Tecnológico un chofer que conducía un automóvil color guinda marca Hyundai los rebasó a exceso de velocidad, por lo que fue seguido hasta la entrada de la zona industrial.

Los oficiales le indicaron que había incurrido en una infracción y al momento de solicitarle los documentos, arrancó de manera sorpresiva e intentó atropellar a un agente, por lo que se inició la persecución hacia el norte. 

El automovilista enfiló sobre la carretera número 62 hacia Cedral y fue detenido a la altura de Rancho Nuevo.

Tras el aseguramiento fue llevado a las celdas preventivas y puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado, por el presunto delito contra la seguridad de Tránsito Vehicular. 

El detenido dijo llamarse Oscar Abel de 41 años de edad, quien fue presentado ante un Juez de Control donde se definirá su situación jurídica.

