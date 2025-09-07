Conmemoran día de la mujer indígena

Matehuala.- La secundaria Flavio C. Sifuentes conmemoró, el Día Internacional de la Mujer Indígena con la finalidad de que los alumnos conozcan sobre las diferentes etnias y orígenes de nuestra cultura.

En este evento se recordó que el 5 de septiembre es Día Internacional de la Mujer Indígena, por lo que la institución educativa realizó una serie de actividades reconociendo la fuerza, lucha y la invaluable aportación de las mujeres de los pueblos originarios en la preservación de la identidad cultural y en la vida social del municipio y del país.

Como parte del evento se presentó un grupo de danza recordando los usos y costumbres de grupos de pueblos originarios instalados en la zona Huasteca, en donde se hablan lenguas como el náhuatl, el huasteco (o teenek), el pame (o xi’ui) y el otomí.

De igual manera con un maratón de lectura, 200 estudiantes participaron en la dinámica en conmemoración del Día de la Mujer Indígena.

Durante el evento, se realizaron lecturas de varios textos, en donde las reglas de la actividad radicaron en permanecer en silencio en una lectura individual, con la finalidad de que disfrutaran de los ejemplares que eligieron.

Por último, un grupo de alumnos colocaron carteles alusivos a Bartolina Sisa (1750- 1782) quien fue una lideresa aimara que lideró el levantamiento indígena y luchó contra la dominación y la opresión de los conquistadores españoles.