Riña termina con una persona herida

Por Carmen Hernández

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Riña termina con una persona herida

Ciudad Fernández.- Una riña entre amigos terminó con una persona lesionada con arma  blanca, la trifulca se generó en el Barrio Primero del Refugio y el responsable de los hechos huyó del lugar. 

Los lamentables hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz y Zapata, cuando unas personas comenzaron a discutir por viejas rencillas, pero de las palabras fueron a la agresión física. 

Uno de los jóvenes sacó un arma blanca y le causó una herida a otro de 40 años de edad, una lesión a un costado del tórax, que lo dejó sangrando. 

Vecinos al ver los hechos de violencia solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil municipal, quienes trasladaron al hombre herido a recibir atención médica a una clínica particular, donde permaneció en observado por algunas horas. 

El presunto responsable de los hechos huyó del lugar, pese a que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo para su captura resultó en vano, no lograron localizarlo.

