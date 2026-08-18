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Conmemoran día del joven católico

Por Jesús Vázquez

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran día del joven católico
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      Matehuala.- La Diócesis de Matehuala llevó a cabo la conmemoración del día del joven católico, realizando diversas actividades con la finalidad de acercar a la juventud a Dios y fortalecer los valores cristianos.

      Para celebrar esta fecha, se realizaron varias actividades, como una carrera de botargas, una marcha por las principales calles de la ciudad y una misa de acción de gracias, en la que se contó con una excelente participación de jóvenes y jovencitas, quienes disfrutaron con gran alegría de los eventos organizados por la Diócesis de Matehuala.

      La carrera de botargas se realizó en el Parque Vicente Guerrero, donde hubo una excelente respuesta por parte de los jóvenes, quienes participaron con diferentes botargas, la competencia también contó con obstáculos, lo que la hizo más dinámica y divertida. 

      Al concluir esta carrera, continuaron las actividades para conmemorar el día del joven católico.

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      Posteriormente se organizó una marcha por las principales calles de la ciudad, en la que los participantes llevaban cartulinas y mantas con mensajes de amor a Dios. 

      Durante el recorrido, los jóvenes rezaron y cantaron, demostrando la alegría de ser jóvenes y de entregar sus vidas a Dios.

      La marcha concluyó en la Catedral donde se realizó una misa de acción de gracias, durante la cual se pidió por todos los jóvenes del mundo. 

      Al término de la celebración religiosa se llevó a cabo una convivencia, además de la premiación de la carrera de botargas.

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