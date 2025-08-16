logo pulso
Construirán farmacia y un supermercado

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Proyectan la construcción de un supermercado y de una farmacia cerca del bulevar Ejército Mexicano.

Estos dos desarrollos comerciales se encuentran todavía incipientes, sobre la avenida Frontera y sobre el bulevar Ejército Mexicano y, en el caso de la farmacia, que es una cadena nacional que tiene sucursales en Valles, estaría en la cuchilla que se hace entre estas dos rúas.

Respecto del supermercado, sería una sucursal de un consorcio de origen veracruzano que se ha diseminado por todo el país y que tiene una tienda sobre Reforma, aquí en Valles. La tienda tendría una de sus caras sobre Pedro J Méndez.

Esta información surgió de fuentes de la misma Presidencia Municipal, luego de la otorgación de los permisos correspondientes para las obras.

