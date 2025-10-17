logo pulso
Estado

Construye el Goberpuentazo...para Xantolo

Para que estudiantes puedan disfrutar el Xantolo

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Construye el Goberpuentazo...para Xantolo

CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado suspende tres días de clases a fin de mes, con la finalidad de disfrutar el Xantolo.

El mandatario hoy encabezó una mesa de información y presentación del Festival Xantolo Se Vive, en donde dio a conocer que el Consejo Técnico Escolar que se celebra cada último viernes de mes y que en este octubre cae el día 31, se pasaría al miércoles 29 de octubre, es decir, los estudiantes de todos los niveles estarían yendo a las aulas hasta el martes 28 de octubre y regresarían a clases hasta el lunes 3 de noviembre.

Comentó que una de las cosas que hay que destacar es el apoyo a los municipios para que se recuperen económicamente y que Xantolo es una temporada de visitantes y de tradiciones.

