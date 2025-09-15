Convoca la Canaco al Congreso internacional de mujeres

Matehuala.- La Cámara Nacional de Comercio invita a empresarias y emprendedoras del municipio a participar en el tercer congreso internacional de mujeres, habrá un panel magistral “Gobernando con perspectiva de género”, donde participarán las gobernadoras de México.

El Congreso será en León, Guanajuato, del 23 al 25 de septiembre, organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Bárbara Anderson, activista por los derechos por las personas con discapacidad; Oso Trava, emprendedor mexicano, inversor y conferencista, conocido por su podcast “Cracks”, y participar en Shark Tank México y Paola Rojas, periodista, que ofrecerán conferencias.

Habrá un panel magistral “Gobernando con perspectiva de género”, hablarán de políticas públicas y prácticas para la inclusión económica y social de las mujeres, donde participarán gobernadoras de México, las confirmadas son María Teresa Jiménez de Aguascalientes, Libia Dennise García de Guanajuato, María Elena Lezama de Quintana Roo, esperan la asistencia de Marina del Pilar Ávila de Baja California, entre otras

El Congreso concluirá con el concierto Dejavu que ofrecerá un recorrido nostálgico por los éxitos de las décadas de los 70´s, 80´s y 90´s, incluirá música en vivo y más de 25 artistas, cantantes y bailarines internacionales.

Uno de los objetivos de Concanaco Servytur es abrir espacios de aprendizaje para las mujeres y Canaco Matehuala respalda y apoya el fortalecer las capacidades de liderazgo, impulsar la innovación empresarial e impulsar el comercio local.