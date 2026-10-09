Convocan para elegir a Reina del Paisano

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CÁRDENAS. - Invitan a las jovencitas que radican en la Unión Americana para que participen como Embajadoras del Paisano, se elegirá a la reina, la fecha límite para el registro es el próximo 30 de octubre, luego se llevará a cabo la elección de las participantes.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar dio a conocer que se tiene todo listo para celebrar a los paisanos, es por ello que se cuenta con la convocatoria abierta para que las jovencitas de 16 años se inscriban como candidatas a Reina del Paisano 2026.

Los requisitos son de 16 a 26 años de edad, nacida en la Unión Americana, solteras, que tengan lazos familiares en Cárdenas.

Las jovencitas interesadas en inscribirse tienen hasta el 30 de octubre.

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La coronación se llevará a cabo en diciembre, aun no se tiene confirmada la fecha, es por ello que se invita a las jovencitas para que se acerquen a la oficina de Enlace Municipal de Asuntos Migratorios y se inscriban, para participar en este evento de belleza.