Convocan para ser policía municipal

Rayón.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal abre convocatoria para los jóvenes que quieran formar parte de la corporación policíaca, actualmente se cuenta con 14 agentes, pero se requiere más personal para garantizar la seguridad para la población en general.

El presidente municipal Baltazar Tello Pérez informó que la corporación cuenta con dos patrullas y que el municipio es uno de los más tranquilos y seguros, pero que se requiere reforzar la corporación para reforzar la seguridad.

Actualmente la Policía Municipal cuenta con 14 agentes y la finalidad es contratar mínimo 4.

Es por ello que se invita a los jóvenes para que formen parte de la corporación policíaca y se acerquen a la Presidencia Municipal para conocer los requisitos para integrarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los interesados deberán presentar certificado de estudios, copias de Curp, acta de nacimiento, de domicilio, cartilla militar, no contar con tatuajes visibles.

Mencionó que las personas que sean aceptadas serán enviadas a la Academia en la capital potosina, lo que se busca es contar con oficiales certificados.