Coronan a las reinas de Corazones Sabios

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fueron coronadas las reinas de Corazones Sabios de 3 comunidades.

El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) continúa visitando cada una de las comunidades para entregar el cetro y corona a las abuelitas que fueron electas. Del Grupo de los Pilares, fue coronada Natalia Aguilar, por parte de María de la Luz Juárez Gutiérrez.

Mientras que la representante del Grupo de San Diego, Rosa Sánchez Hernández, su madrina Daena Bustos.

Así mismo Agustina González reina del Grupo de San Isidro de Corazón de la comunidad del Pescadito, siendo su madrina Dora Angélica Loza. Se seguirá recorriendo las comunidades para coronar a cada una de las reinas de las abuelitas de los grupos de adultos mayores.

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