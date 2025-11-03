logo pulso
Estado

Crisis afecta negocios, que cierran por pérdidas

Por Carmen Hernández

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- En lo que va del año han cerrado 3 negocios debido a las bajas ventas que están registrando y que les generan bajos ingresos y pérdidas, aunque comerciantes esperan que la situación mejore con el Buen fin, donde se ofertarán diversos productos a bajo precio. 

Comerciantes dieron a conocer que han bajado las remesas considerablemente, lo que ha afectado sus negocios, por las bajas ventas que registran. 

Por lo que derivado de las bajas ventas han cerrado 3 negocios de ropa, y otros más enfrentan severos problemas de liquidez y pudieran también llegar a cerrar, pues no tienen ingresos para seguir operando. 

Refieren que tienen la esperanza de que con el Buen Fin la situación mejore con los descuentos que se registrarán en todos los productos que van desde un 10 hasta un 70%, los electrodomésticos y celulares que son los de mayor demanda, pero confían sea una buena temporada de ventas.

