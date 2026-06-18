Da el Partido Verde verduras podridas

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CIUDAD VALLES.- Surge una queja de una vecina de la colonia Gregorio Osuna porque el Partido Verde entrega apoyos de verduras en mal estado, por lo que dice solo se está poniendo en evidencia por los apoyos que ofrece en esas condiciones.

La mañana de este miércoles, una vecina de este sector, Daria Ortiz, se quejó de haber recibido un apoyo de alimentos perecederos en mal estado que el Verde Ecologista entrega como subsidio a 30 pesos por bolsa.

Incluso le reclamó a su coordinadora de la colonia por las condiciones en las que se encontraban artículos como chiles y tomates y le dijeron que le harían el cambio de productos cuando tocara el turno en ese sector del sur de la ciudad.

El programa pertenece a una serie de apoyos que también incluyen cereales y granos para cocina, aunque todavía no se hace la repartición de estos últimos.

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