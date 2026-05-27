logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan mantenimiento a un pozo de agua

Por Carmen Hernández

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Dan mantenimiento a un pozo de agua
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CUIDAD FERNÁNDEZ.- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de la Mezclita, hubo cambio de bomba y reparación de la caseta de control. 

      La finalidad es fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y prevenir fallas en el suministro. En el pozo de La Mezclita se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, cambio de bomba y reparación de la caseta de control. Dentro de los trabajos es el reemplazo del equipo de bombeo de 25 caballos de fuerza, con la finalidad de garantizar el abastecimiento del vital líquido. 

      Sin embargo, el pozo opera donde hay arena, lo que provoca el desgaste constante de las bombas, por lo que cada 6 meses se tiene que cambiar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chofer choca contra vivienda y un poste
      Chofer choca contra vivienda y un poste

      Chofer choca contra vivienda y un poste

      SLP

      Redacción

      Grupo Huellitas de Luz pide apoyo
      Grupo Huellitas de Luz pide apoyo

      Grupo Huellitas de Luz pide apoyo

      SLP

      Carmen Hernández

      Requieren de croquetas y un rastrillo de hierro

      Denunciará Alcaldía por daños al monumento a Hidalgo
      Denunciará Alcaldía por daños al monumento a Hidalgo

      Denunciará Alcaldía por daños al monumento a Hidalgo

      SLP

      Redacción

      Mejora la seguridad en la Zona Media
      Mejora la seguridad en la Zona Media

      Mejora la seguridad en la Zona Media

      SLP

      Carmen Hernández