Dan mantenimiento a un pozo de agua

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CUIDAD FERNÁNDEZ.- Se realizó mantenimiento preventivo al pozo de la Mezclita, hubo cambio de bomba y reparación de la caseta de control.

La finalidad es fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y prevenir fallas en el suministro. En el pozo de La Mezclita se realizan trabajos de mantenimiento preventivo, cambio de bomba y reparación de la caseta de control. Dentro de los trabajos es el reemplazo del equipo de bombeo de 25 caballos de fuerza, con la finalidad de garantizar el abastecimiento del vital líquido.

Sin embargo, el pozo opera donde hay arena, lo que provoca el desgaste constante de las bombas, por lo que cada 6 meses se tiene que cambiar.