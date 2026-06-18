Dan plática de inclusión a vendedores locales
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CIUDAD VALLES.- Ofrecieron plática de inclusión a un grupo de comerciantes artesanos en el Salón de Cabildo.
A un grupo de más de 50 comerciantes y artesanos de la ciudad, la dirección de Fomento al Empleo, a cargo de Andrés Vázquez Torres ofreció nociones principales para la atención y trato a personas que cuentan con alguna discapacidad y que podrían solicitar de sus servicios o presentarse como compradores.
Los vendedores que se dieron cita hoy en el Salón de Cabildo han sido los que se han colocado en temporadas de vacaciones o puentes en la calle Morelos o en la plaza principal.
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