Dan tinacos de agua a gente de zona tének
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CIUDAD VALLES.- Entregó tinacos a habitantes de la zona tének el ciudadano José Luis Romero Calzada y agradeció por la facilidad de esos contenedores a Ruth González Silva, senadora de la República.
Más de dos mil contenedores caseros de agua repartió Romero Calzada, a nombre de la senadora del Verde Ecologista y presumió que él no pedía ningún documento ni identificación alguna a cambio, en la explanada de las instalaciones que alguna vez sería el "Mercado de La Chapis".
Los tinacos tienen leyendas como Gobierno de México, Salud Nacional y DIF Nacional.
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