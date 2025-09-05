logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Darán apoyo para trámite de seguro social americano

Por Jesús Vázquez

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Darán apoyo para trámite de seguro social americano

Matehuala.- El director de Atención Ciudadana y Migración, informó que este viernes será el último día para que las personas interesadas puedan entregar la documentación necesaria y solicitar apoyo en el trámite del Seguro Social Americano.

Explicó Enrique Olivares Martínez, que este beneficio va dirigido a quienes trabajaron en Estados Unidos por más de diez años y cuentan con su Seguro Social Americano, y son mayores de 62 años de edad, así como a esposas o viudas de los trabajadores que deseen acceder a este derecho.

Comentó que la recepción de documentos se realiza en Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 

Los requisitos son número de seguro social americano, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cita con el Consulado Americano se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí el próximo 9 de septiembre, por lo que este viernes se cerrará el registro de solicitudes y se enviará la lista de las personas que presentaron su documentación en tiempo y forma.

Se exhorta a todos los interesados acudir a las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde este viernes, para realizar este importante trámite, que les será de gran ayuda, a los que trabajaron por más de 10 años en el país americano con número de seguridad social y son mayores de 62 años de edad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acerca el Conafe los servicios educativos
Acerca el Conafe los servicios educativos

Acerca el Conafe los servicios educativos

SLP

Carmen Hernández

Ultiman detalles de Feria del Empleo
Ultiman detalles de Feria del Empleo

Ultiman detalles de Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Se ofertarán fuentes laborales con prestaciones de ley

Invita el ICAT a curso de Word
Invita el ICAT a curso de Word

Invita el ICAT a curso de Word

SLP

Carmen Hernández

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán
Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

SLP

Miguel Barragán

Está cerrado el lugar, sin energía eléctrica ni agua