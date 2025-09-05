Darán apoyo para trámite de seguro social americano

Matehuala.- El director de Atención Ciudadana y Migración, informó que este viernes será el último día para que las personas interesadas puedan entregar la documentación necesaria y solicitar apoyo en el trámite del Seguro Social Americano.

Explicó Enrique Olivares Martínez, que este beneficio va dirigido a quienes trabajaron en Estados Unidos por más de diez años y cuentan con su Seguro Social Americano, y son mayores de 62 años de edad, así como a esposas o viudas de los trabajadores que deseen acceder a este derecho.

Comentó que la recepción de documentos se realiza en Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los requisitos son número de seguro social americano, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto.

La cita con el Consulado Americano se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí el próximo 9 de septiembre, por lo que este viernes se cerrará el registro de solicitudes y se enviará la lista de las personas que presentaron su documentación en tiempo y forma.

Se exhorta a todos los interesados acudir a las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde este viernes, para realizar este importante trámite, que les será de gran ayuda, a los que trabajaron por más de 10 años en el país americano con número de seguridad social y son mayores de 62 años de edad.