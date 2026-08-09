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Darán primeras casas de Conavi en diciembre

La construcción de las viviendas inicia este mes

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Darán primeras casas de Conavi en diciembre
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      CIUDAD VALLES.- Las primeras casas de la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) serán iniciadas en este mes y se entregarían a finales de año, el proyecto es de 800 casas en el ejido San Felipe, de acuerdo con Roger Errejón Alanis, delegado de esta dependencia en San Luis Potosí.

      El funcionario dijo que los procesos de selección y sorteo para la designación de las viviendas ya se han llevado a cabo y que el inicio de la construcción de las viviendas será en este mes de agosto y su culminación podría coincidir con el fin del año fiscal 2026. Mencionó que el plan de Gobierno es hacer 24 mil casas en la Huasteca Potosina durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que culmina el último día de septiembre de 2030.

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