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De nuevo sin agua en la zona tének

Habitantes no tienen apoyo; piden sancionar el huachicoleo de empresas

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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De nuevo sin agua en la zona tének
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      CIUDAD VALLES.- En Las Chochas y El Chuchupe, así como en El Sabinito sigue sin haber agua. Solamente regresó tres días y se volvió a ir y no ha habido apoyo alguno.

      Aunque la falta de agua se debió, durante la semana pasada a tres fugas cercanas a la captación que se encuentra en Santa Anita que eventualmente reparó Obras Públicas y se restableció el servicio antes del fin de semana, este lunes volvió a aparecer el fantasma del desabasto en estos lugares de la parte alta de la cordillera tének.

      Además de las fugas, Obras Públicas dio a conocer el huachicoleo del recurso de parte de cuatro empresas que se encuentran a lo largo de la tubería, aunque no se ha dado a conocer la sanción que se pediría para estos comercios.

      Los habitantes de este lugar dijeron que no les habían enviado pipas al menos por el día de hoy, por lo que están sin líquido. 

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