Definen la Caravana del Migrante

Por Carmen Hernández

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Definen la Caravana del Migrante

Ciudad Fernández.- Fue presentada la Caravana del Migrante de Laredo y la del Migrante Potosino organizada por Gobierno del Estado. 

En conferencia de prensa, Yadira Paulín, Guadalupe Yáñez, la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Rosaura Ponce y Rodolfo Loredo alcalde, dieron a conocer los pormenores de la Caravana. 

La del Migrante de Laredo, se efectuará en coordinación con la Unión de Paisanos, el registro es el 16 de diciembre, de 9 a 11 de la noche.

Señaló que la Caravana del Migrante Potosino sale el 18 de diciembre desde Bronswille, Texas y el registro es el 17 de diciembre. 

Señalaron que no tiene ningún costo el integrarse a la Caravana, pero se les recomienda llevar los documentos en regla, se busca que lleguen a su lugar de origen con seguridad y tengan un trayecto seguro.

