Delegada del DIF, se pasea y no trabaja

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RIOVERDE.- Delegada del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) en la Zona Media Erika Compeán Loredo, abandona su área de trabajo para acudir a las Jornadas Médicas que lleva a cabo un diputado.

Cabe destacar que la delegada Erika Compeán, pocas veces acude a laborar a la oficina, lo que llama la atención que ande realizando otras acciones que no le corresponden.

Se le puede localizar más comúnmente en las Jornadas Médicas que el diputado federal Oscar Bautista Villegas lleva a diversas colonias y ejidos.

Mientras que en la oficina del DIF, el personal sigue trabajando pero la gran ausente es la delegada, que en contadas ocasiones se le ve en la oficina, cumpliendo funciones para las que fue designada.

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