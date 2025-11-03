Deleitan comparsas a miles de personas

CIUDAD VALLES.- Las comparsas de San Vicente deleitaron a personas de todo el país en el campo municipal, desde la mañana de este 2 de noviembre.

A diferencia de otros municipios que tienen concursos regionales o municipales de huehues, en San Vicente la tradición dicta que cada una de las comparsas decenarias debe demostrar lo ensayado y lo aprendido generación tras generación.

Es una fiesta popular en donde se congregan más de cinco mil personas de muchos lugares de México y el extranjero y las comparsas las componen de 80 a 100 personas, que danzan con la naturalidad propia de quien debe ser Huehue por obligación durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre.

En la organización del evento, donde encabezó el alcalde Gilberto González Zumaya se insistió en decir que San Vicente es la cuna del Xantolo en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de los momentos álgidos de la tarde de huehues, fue cuando una catrina mostró un tocado que contenía las fotos de los jóvenes Emily Lárraga, Rosy Miranda y Víctor Ponce, quienes fallecieron en un accidente automovilístico en Tamuín, en junio pasado, hecho que conmocionó de manera brutal a la región.