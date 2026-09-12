Demandan colonos arreglo de la Héroe de Nacozari

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CIUDAD VALLES.- Vecinos de la calle Héroe de Nacozari denunciaron que desde hace dos años han pedido a Obras Públicas que arregle esa arteria de la colonia Estación y nada.

Los vecinos de la citada arteria han entregado, a lo largo de dos años, cuatro oficios sobre el caso de la calle que solamente fue arreglada de manera somera hace meses, pero que no ha sido repuesta en su totalidad, por lo que resulta difícil de poder circular, por las malas condiciones en que se encuentra.

Hace dos años, después de una ceremonia por el Día del Ferrocarrilero, los vecinos llevaron a los funcionarios a ver esa calle y aunque hubo respuesta en poco tiempo, ésta no fue suficiente, pues son arreglitos a medias los que le hacen a la citada calle.