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Demandan colonos una razzia de perros

Por Carmen Hernández

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Demandan colonos una razzia de perros
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      RIOVERDE.- Habitantes de la Infonavit Los Naranjos demandan se realice una razzia canina, ante el incremento de mascotas que hay en la colonia y el peligro que representan. 

      Habitantes dieron a conocer que es constante la presencia de perros, los cuales son muy agresivos, además del riesgo que representan si no están vacunados contra la rabia.  

      Algunos han atacado a motociclistas y adultos mayores, que no tienen la fortaleza para poder evitar el ataque de los caninos. 

      Es por ello que piden la intervención del Sector Salud, para erradicar este problema, que afecta a la población en general.  

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      Se desconoce si los perros están vacunados contra la rabia, por ello el temor de las mascotas, porque no se sabe a ciencia cierta si cuentan con la vacuna contra la rabia, lo que representa un problema de salud pública.

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