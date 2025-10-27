Denuncian abusos contra reos del Cereso

CIUDAD VALLES.- Incomunican y maltratan a internos del Cereso de Ciudad Valles, de acuerdo con varias quejas emitidas por parientes de las personas privadas de su libertad (PPL).

Entre esposas, madres o hermanas de los internos hubo este domingo 26 de octubre un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a las autoridades penitenciarias, debido a que desde el jueves 23 de octubre, los más de 300 internos no sólo fueron removidos de sus celdas y reubicados con el motivo de un operativo interno, como se enteraron las familiares de los ahí cautivos, sino que desde esa misma fecha se les negó poder hacer la llamada diaria que pueden realizar al exterior.

Además de ello, las pertenencias de las PPL son desechadas y algunos de ellos no son alimentados en los horarios establecidos, ni tampoco se les medica, en los casos de sufrir enfermedades crónicas, cuestión que las quejosas llamaron “tortura”.

Piden que se revisen los protocolos sobre las revisiones que fracturan los derechos humanos de los reos a la CEDH.

