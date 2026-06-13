Denuncian ciudadanos gorilismo policiaco

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Denuncian ciudadanos gorilismo policíaco ya que elementos de Seguridad Pública Municipal a bordo de la unidad 039, detienen y golpean a menor de edad.

Los hechos ocurrieron en la calle Santa María en los Llanitos, cuando oficiales de la patrulla 039, detuvieron a un jovencito, al cual insultaban y golpeaban.

Un vecino que se percató de los hechos y que se encontraba afuera de su vivienda, cuestionó a los agentes del porque le "pegan, porque le pegan".

Así mismo de manera sorpresiva un elemento que portaba mal la gorra, alterado y alzando la voz gritaba "quién más, quién más", empezó a correr y se quitó las esposas, para intentar someter al joven.

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Una mujer lo protegía y le advertía al policía enfurecido, "ya lo voy a meter, metete a la vivienda". Después arribaron 2 elementos más para proteger al uniformado.

Sin embargo, Hércules una mascota en ese momento al ver que sus dueños estaban en problemas, se le abalanzó a un elemento, intentaba morderlo, pero el oficial todo asustado se regresó a la patrulla.

Minutos después llegó la patrulla 032 los vecinos cuestionaban porque se llevan al menor de edad. Los vecinos molestos cuestionaron el actuar de los oficiales y pidieron al alcalde Rodolfo Loredo Hernández que antes de pensar en reelegirse, se enfoque en capacitar a los agentes, porque la gente le tiene temor a los policías